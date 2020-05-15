15 мая 2020, 18:23
Жителя Пензенской области обвинили в убийстве
В селе Засечном Пензенской области 23-летнего мужчину обвиняют в избиении знакомого, которое повлекло за собой смерть. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
По предварительным данным, подозреваемый будучи в состоянии алкогольного опьянения познакомился с 30-летним мужчиной на улице Светлой, тот позвал его в гости.
Дома новые знакомые стали распивать спиртные напитки. Между ними возник конфликт. В результате злоумышленник ударил хозяина жилища по голове руками и ногами не менее шести раз, после чего покинул квартиру.
Судмедэкспертиза заявила, что пострадавший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
23-летнего парня задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.