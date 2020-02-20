20 февраля 2020, 19:06
Жителя Орска будут судить за убийство 15-летней давности
В Орске прокуратура Ленинского района вынесла обвинение против местного жителя. Его обвиняют в убийстве, которое совершено порядка 15 лет назад, сообщил сайт 56orb.ru.
Преступление были совершено в состоянии алкогольного опьянения. Двое мужчин и охранник распивали спиртное на территории завода железобетонных изделий. Когда деньги и выпивка закончились, вспыхнул конфликт. В результате один мужчина схватил кусок бетона и ударил им собутыльников. Один из пострадавших от полученных травм погиб.
Несмотря на то, что преступление было совершено в июле 2004 года, уголовное дело возбудили только в ноябре 2019 года. Подчеркивается, что виновник сам пришел к правоохранителям. Он полностью признал свою вину, раскаялся и рассказал подробности произошедшего.
Дело перенаправлено в суд Ленинского района для дальнейшего вынесения приговора.