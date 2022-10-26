Жителя Омской области осудили на 18 лет за убийство четырехлетней девочки | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 13:08 Жителя Омской области осудили на 18 лет за убийство четырехлетней девочки

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В Омской области суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который убил четырехлетнего ребенка. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональный СУ СКР.

По данным следствия, мужчина разозлился на ребенка своей сожительницы из-за того, что девочка решила ночью посмотреть мультики. Сначала он избил ее, а затем задушил. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Злоумышленника отправили в колонию строго режима на 18 лет.

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