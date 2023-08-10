Происшествия 10 августа 2023, 16:41 Жителя Новосибирской области задержали за изнасилование 14-летней дочери своей сожительницы

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В Доволенском районе Новосибирской области полицейские арестовали 42-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери своей сожительницы. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на управление судебного департамента.

По данным ведомства, в отношении сибиряка избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября.

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Уголовное дело возбудили по статье «Изнасилование».