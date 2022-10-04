Жителя Новосибирской области осудили за ложное сообщение о минировании | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Новосибирской области осудили за ложное сообщение о минировании

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В Новосибирской области суд вынес наказание 18-летнему жителю Бердска, который неудачно «пошутил» о минировании бывшего учебного заведения. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на правоохранителей.

Звонок в экстренные службы поступил в ночь с 15 на 16 декабря 2021 года. Известно, что в том колледже, который по словам юноши был заминирован, он ранее учился.

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Молодому человеку присудили три года лишения свободы с испытательным сроком в два года за сообщение о ложном минировании.

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