Жителя Новосибирской области осудили за ложное сообщение о минировании | 360°

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Жителя Новосибирской области осудили за ложное сообщение о минировании

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В Новосибирской области суд вынес наказание 18-летнему жителю Бердска, который неудачно «пошутил» о минировании бывшего учебного заведения. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на правоохранителей.

Звонок в экстренные службы поступил в ночь с 15 на 16 декабря 2021 года. Известно, что в том колледже, который по словам юноши был заминирован, он ранее учился.

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Молодому человеку присудили три года лишения свободы с испытательным сроком в два года за сообщение о ложном минировании.

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