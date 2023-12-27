Происшествия 27 декабря 2023, 14:51 Жителя Новосибирска задержали за нападение на девочку

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Правоохранители задержали жителя Новосибирска, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 46-летний мужчина напал на девочку в Октябрьском районе города. После совершения противоправных действий предполагаемый педофил скрылся, однако стражам порядка удалось его найти.

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Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.