Происшествия 10 мая 2023, 17:37 Жителя Новосибирска задержали с крупной партией наркотиков

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В Новосибирске задержали 34-летнего местного жителя, у которого при себе оказалась крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Мужчину поймали в лесополосе на левом берегу Оби. У него обнаружили 110 свертков с гашишем и уксусной кислотой. Правоохранители предполагают, что задержанный делал закладки-тайники. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина уже привлекался к суду за схожее преступление.