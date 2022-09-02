Происшествия 02 сентября 2022, 02:20 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Новосибирска осудили за обесточивание двух районов Томской области

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Житель Новосибирска пойдет под суд из-за обесточивание 10 деревень и сел в Томской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Томской области.

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Злоумышленник решил пострелять из незарегистрированного ружья. Он целился в изоляторы ЛЭП, который располагается в районе села Баткат. В результате его хулиганства оборвались провода. Своим поступком он нанес ущерб в размере 40 тысяч рублей. Дело передали мировому судье Шегарского судебного района.

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