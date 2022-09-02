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Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

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04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

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04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

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04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

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Происшествия

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Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

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Украинские военные обстреляли Донецк

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04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Происшествия

02 сентября 2022, 02:20

Жителя Новосибирска осудили за обесточивание двух районов Томской области

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Житель Новосибирска пойдет под суд из-за обесточивание 10 деревень и сел в Томской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Томской области.

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Злоумышленник решил пострелять из незарегистрированного ружья. Он целился в изоляторы ЛЭП, который располагается в районе села Баткат. В результате его хулиганства оборвались провода. Своим поступком он нанес ущерб в размере 40 тысяч рублей. Дело передали мировому судье Шегарского судебного района.

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