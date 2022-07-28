Жителя Новороссийска задержали после нападения с ножом на человека

В Новороссийске сотрудник полиции задержал 53-летнего местного жителя, который напал с ножом на мужчину. Об этом сообщил «Царьград».

Драка произошла в Приморском районе. Свидетелем потасовки стал полицейский, у которого в тот день был выходной. На его глазах горожанин достал нож и напал на другого мужчину. Стражу правопорядка удалось выбить из рук нападавшего нож. Его отвезли в полицейский отдел. Потерпевшего с полученным ранением доставили в больницу.