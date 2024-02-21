21 февраля 2024, 14:18
Жителя Новороссийска приговорили к 9,5 года лишения свободы за убийство друга тарелкой
В Новороссийске суд приговорил 43-летнего жителя к 9,5 года лишения свободы за убийство знакомого. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Еще в мае 2023 года обвиняемый поссорился с приятелем во время распития спиртных напитков. Все происходило в квартире, расположенной на проспекте Ленина. В порыве гнева мужчина схватил тарелку, разбил ее на осколки и не менее 25 раз ударил приятеля. Тот скончался на месте.
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Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Убийства
Суд
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