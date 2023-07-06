Происшествия 06 июля 2023, 15:01 Жителя Новопетровки в Белгородской области госпитализировали в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Новопетровку, пострадал мужчина

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Один мирный житель получил серьезное ранение, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа», — написал он.

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Местный житель получил проникающее осколочное ранение брюшной полости. Гладков отметил, что его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Украинские войска неоднократно обстреливали город Валуйки. Система ПВО сработала 5 июля, ВСУ открыли огонь из РСЗО «Град». Обломки украинских снарядов повредили два частных дома и пять автомобилей. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки. После атаки военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа занялись разминированием территории.