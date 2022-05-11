Жителя Нового Уренгоя обвинили в убийстве собутыльника

В Новом Уренгое под стражу заключили местного жителя, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в апреле в одном из городских общежитий. Между обвиняемым и его знакомым возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина, предположительно, забил своего оппонента бутылками насмерть. Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной смерти.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в сообщении.