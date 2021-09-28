Жителя Нового Уренгоя приговорили к заключению из-за покушения на убийство

Житель Нового Уренгоя попытался убить свою сожительницу топором. Причиной такого поступка послужила ревность. Мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщила «Север-Пресс» со ссылкой на окружную прокуратуру.

Нападение произошло еще в июле этого года. В порыве ревности мужчина схватил топор и тупой стороной несколько раз ударил свою сожительницу по голове. Однако сотрудник полиции, который заметил ссору, обезвредил нападавшего. Женщину же он отвез в больницу.

Против мужчины завели уголовное дело за покушение на убийство. Его приговорили к шести годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима.