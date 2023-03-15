Происшествия 15 марта 2023, 13:30 Жителя Нового Уренгоя осудили на 11 лет за убийство подруги

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В Новом Уренгое осудили местного жителя, которого обвиняли в жестоком убийстве своей знакомой. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В августе прошлого года 37-летняя женщина пришла в гости к 52-летнему знакомому. Вместе они выпивали, но потом хозяин дома поссорился с подругой. Сначала он жестоко избил ее, а потом несколько раз ударил ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда мужчина расчленил ее и разбросал части тела в разных концах города.

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Обвиняемого признали виновным. Его осудили на 11 лет колонии строгого режима.

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