Жителя Новочеркасска заподозрили в убийстве пациента шариковой ручкой

В Новочеркасске в одной из больниц произошло убийство пациента. В совершении преступления заподозрили 27-летнего мужчину, он тоже проходил лечение в этом учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Следственным отделом СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что вечером 12 июня подозреваемый, находясь в одном из медучреждений, действуя на почве личной неприязни, нанес 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове. Один удар шариковой ручкой пришелся в грудь. Мужчина не перенес ранений и скончался на месте.

Следователи задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным «Новочеркасск Live», молодой человек попал в больницу с огнестрельным ранением. После того, как у подозреваемого извлекли пули, он резко стал агрессивным. Пациент оттолкнул врача и выбежал из операционной. По пути он наткнулся на каталку с 57-летним мужчиной. На лестнице его уже задержал охранник.

В соцсетях появилось видео с места преступления. На нем подозреваемый грубо с кем-то разговаривает на повышенных тонах, хамит и матерится.