Происшествия 15 марта 2023, 15:11 Жителя Новгорода посадили в тюрьму за езду в нетрезвом виде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде суд вынес наказание 34-летнему местному жителю, который в октябре 2022 года, имея судимость за езду в нетрезвом состоянии, снова сел пьяным за руль. Об этом написал сайт «Новгород.ру».

Мужчину остановили сотрудники ДТП на улице Демидова в деревне Лесная. Помимо езды в нетрезвом виде, новгородца привлекли к ответственности за кражу 20 бутылок коньяка из местного магазина, сообщило ИА Nation News.

Реклама

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, мужчине запретили водитель автомобиль на протяжении пяти лет.

Реклама