Жителя Нижнего Тагила задержали за кражу кошельков из сумок в автобусах

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Как считает следствие, мужчина осенью 2021 года совершал кражи в общественном транспорте города.

Установлено, что злоумышленник охотился за деньгами и ценными вещами пассажиров. Преступления он совершал по возвращении с работы на предприятии.

Воспользовавшись давкой, он обшаривал карманы и сумки. А 12 ноября прошлого года карманника поймали с поличным трое мужчин-пассажиров и передали его полиции.

Теперь вору грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает tagilcity.ru.