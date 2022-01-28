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    28 января 2022, 15:17

    Жителя Нижнего Тагила задержали за кражу кошельков из сумок в автобусах

    Редакция сайта 360°

    Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Как считает следствие, мужчина осенью 2021 года совершал кражи в общественном транспорте города.

    Установлено, что злоумышленник охотился за деньгами и ценными вещами пассажиров. Преступления он совершал по возвращении с работы на предприятии.

    Воспользовавшись давкой, он обшаривал карманы и сумки. А 12 ноября прошлого года карманника поймали с поличным трое мужчин-пассажиров и передали его полиции.

    Теперь вору грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает tagilcity.ru.