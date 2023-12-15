Происшествия 15 декабря 2023, 12:40 Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в убийстве 26-летней давности

Читать 360tv в

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Нижнего Тагила. Его подозревают в убийстве, совершенном 26 лет назад в Северной столице. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

В 1997-м году в одной из квартир на проспекте Науки обнаружили тело 27-летней петербурженки. На трупе зафиксировали признаки насильственной смерти.

Реклама

Предполагаемого преступника удалось найти только сейчас. Его поместили в изолятор временного содержания.