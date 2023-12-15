15 декабря 2023, 12:40
Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в убийстве 26-летней давности
Правоохранители задержали 47-летнего жителя Нижнего Тагила. Его подозревают в убийстве, совершенном 26 лет назад в Северной столице. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
В 1997-м году в одной из квартир на проспекте Науки обнаружили тело 27-летней петербурженки. На трупе зафиксировали признаки насильственной смерти.
Реклама
Предполагаемого преступника удалось найти только сейчас. Его поместили в изолятор временного содержания.
Санкт-Петербург
Убийства
Реклама
Реклама