15 августа 2023, 16:58
Жителя Нижнего Тагила, который сбежал из машины скорой помощи, нашли мертвым
Жителя Нижнего Тагила, который сбежал из машины скорой помощи в конце июня этого года, нашли мертвым. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на волонтеров регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
Сразу после исчезновения мужчину видели в пункте приема металлолома, где он распивал спиртные напитки. Позже стало известно, что свердловчанин не отвечал на звонки родных, написали «Дни.ру».
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Обстоятельства и причины смерти мужчины не раскрываются.
Свердловская область
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