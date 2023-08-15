Происшествия 15 августа 2023, 16:58 Жителя Нижнего Тагила, который сбежал из машины скорой помощи, нашли мертвым

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Жителя Нижнего Тагила, который сбежал из машины скорой помощи в конце июня этого года, нашли мертвым. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на волонтеров регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сразу после исчезновения мужчину видели в пункте приема металлолома, где он распивал спиртные напитки. Позже стало известно, что свердловчанин не отвечал на звонки родных, написали «Дни.ру».

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Обстоятельства и причины смерти мужчины не раскрываются.