Происшествия 31 января 2024, 18:25 Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн рублей

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Сотрудники полиции задержали жителя Нижнего Новгорода, который подозревается в вымогательстве пяти миллионов рублей у женщины. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

По предварительным данным, мужчина угрожал своей жертве убийством и обещал расправиться с ее родственниками. Задержанный также посылал в офис женщины части тел птиц и писал угрозы в мессенджере, требуя передать ему крупную сумму.

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Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим.