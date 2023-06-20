Происшествия 20 июня 2023, 14:27 Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве рыбака на реке Ока

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В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве местного рыбака. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Нижегородской области.

Случай произошел на острове на реке Ока в Автозаводском районе. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом мужчину, с которым познакомился на рыбалке. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

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Тело рыбака обнаружили через восемь дней на поверхности воды. Заведено уголовное дело.