Происшествия 15 марта 2023, 12:55 Жителя Нижнего Новгорода осудят за кражу дорогого шампанского

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 20-летнего мужчину, который 11 марта украл из магазина бутылку шампанского стоимостью 54 тысячи рублей. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Во время допроса подозреваемый признался, что украл напиток и выпил его на улице. Сотрудники полиции предложили молодому человеку пройти медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение, но он отказался.

Реклама

По факту кражи было заведено уголовное дело.

Реклама