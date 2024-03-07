Происшествия 07 марта 2024, 13:32 Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление судьи

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Жителя Нижнего Новгорода обязали выплатить 100 тысяч рублей. Такое наказание он получил за оскорбление судьи, сообщил NewsNN.ru со ссылкой на инстанцию.

Ранее потерпевшая удовлетворила исковые требования по гражданскому делу, в котором мужчина выступал ответчиком. Впоследствии злоумышленник отправил электронное письмо в адрес судьи. В тексте содержались нецензурные слова, унижающие честь и достоинство женщины.

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Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначили штраф. Также у него конфисковали системный блок и роутер.