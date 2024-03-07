07 марта 2024, 13:32
Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление судьи
Жителя Нижнего Новгорода обязали выплатить 100 тысяч рублей. Такое наказание он получил за оскорбление судьи, сообщил NewsNN.ru со ссылкой на инстанцию.
Ранее потерпевшая удовлетворила исковые требования по гражданскому делу, в котором мужчина выступал ответчиком. Впоследствии злоумышленник отправил электронное письмо в адрес судьи. В тексте содержались нецензурные слова, унижающие честь и достоинство женщины.
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Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначили штраф. Также у него конфисковали системный блок и роутер.
Штрафы
Уголовное дело
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