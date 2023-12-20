20 декабря 2023, 18:42
Жителя Нижегородской области, убившего знакомого и закопавшего труп в лесу, задержали
В Нижегородской области правоохранители задержали жителя Бора, подозреваемого в убийстве знакомого. Преступление было совершено 15 декабря на территории Семеновского района, написал сайт pravda-nn.ru.
Как уточнили в СУ СК России по Нижегородской области, во время ссоры с приятелем подозреваемый выстрелил тому в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте. Нижегородец, решив скрыть следы преступления, вывез тело в лес и закопал его.
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После задержания подозреваемый показал следователям место нахождения трупа. Заведено уголовное дело.
Убийства
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