Происшествия 20 декабря 2023, 18:42 Жителя Нижегородской области, убившего знакомого и закопавшего труп в лесу, задержали

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В Нижегородской области правоохранители задержали жителя Бора, подозреваемого в убийстве знакомого. Преступление было совершено 15 декабря на территории Семеновского района, написал сайт pravda-nn.ru.

Как уточнили в СУ СК России по Нижегородской области, во время ссоры с приятелем подозреваемый выстрелил тому в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте. Нижегородец, решив скрыть следы преступления, вывез тело в лес и закопал его.

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После задержания подозреваемый показал следователям место нахождения трупа. Заведено уголовное дело.