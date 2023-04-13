Происшествия 13 апреля 2023, 16:23 Жителя Набережных Челнов осудили на 2,5 года за нападение на проституток

Читать 360tv в

В Набережных Челнах вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в нападении на двух жриц любви. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина зашел на сайт, предлагающий сексуальные услуги, и договорился на встречу с двумя девушками в разное время. Когда пришла первая, он набросился на нее с требованием отдать деньги. Но рабыне любви удалось отбиться стулом и сбежать.

Реклама

Когда спустя время пришла вторая девушка, история повторилась. Эту гостью мужчина даже начал душить и отобрал телефон. Но и этой девушке удалось вернуть гаджет и сбежать.

Суд приговорил челнинца к 2,5 года колонии строгого режима. Мужчина вину не признал.

Авторы: