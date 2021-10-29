29 октября 2021, 14:23
Жителя Мурманской области обвинили в краже золота у родственницы
Мужчина украл золото у пенсионерки и сдал в ломбард
Пожилая женщина заявила в полицию города Апатиты о том, что у нее украли золото на сумму 17 тысяч рублей. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на «Мурманский вестник».
70-летняя пенсионерка заподозрила в краже мужа своей племянницы. По ее словам, он пробрался в дом, пока она была в отъезде.
Подозреваемого задержали. Он признался в преступлении и сообщил, что заложил драгоценности в ломбард.