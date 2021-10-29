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    29 октября 2021, 14:23

    Жителя Мурманской области обвинили в краже золота у родственницы

    Мужчина украл золото у пенсионерки и сдал в ломбард

    Полина Гребенщикова

    Пожилая женщина заявила в полицию города Апатиты о том, что у нее украли золото на сумму 17 тысяч рублей. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на «Мурманский вестник».

    70-летняя пенсионерка заподозрила в краже мужа своей племянницы. По ее словам, он пробрался в дом, пока она была в отъезде.

    Подозреваемого задержали. Он признался в преступлении и сообщил, что заложил драгоценности в ломбард.