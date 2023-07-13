Происшествия 13 июля 2023, 20:02 Жителя Москвы заподозрили в серии краж в поездах МВД: полицейские задержали в Москве приезжего мужчину по подозрению в кражах в поездах РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли десяток эпизодов воровства в вагонах поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

В ведомстве уточнили, что на станции Москва-Белорусская в одно время к полицейским обратились две девушки, заявив о краже мобильников. Они приехали на Белорусский вокзал в поезде «Великие Луки — Москва». Заявительницы 15 и 18 лет пояснили, что гаджеты у них украли во время сна. Одна из них оставила смартфон на столике, а другая — на полке рядом с собой.

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Вскоре следователи, изучив записи с камер видеонаблюдения в вагонах и тамбурах, установили причастного к краже. Подозреваемым стал 61-летний житель Закавказья. Полицейские также выяснили, что в 2015 году этого гражданина уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление в поезде в Московском регионе.

Мужчину задержали в хостеле неподалеку от Казанского вокзала. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража» и арестовали. при этом сотрудники СК установили его причастность к 10 аналогичным преступлениям в Великих Луках, Твери и Вологде.

Ранее полиция в Москве задержала уборщика поездов по подозрению в краже часов за миллион рублей.