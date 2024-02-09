Эксклюзив 09 февраля 2024, 07:40 Жителя Москвы спасли из горящей квартиры на Алтуфьевском шоссе Источник «360»: при пожаре на Алтуфьевском шоссе в Москве пострадал один человек Пресс-служба Следственного комитета

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На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступал дважды. Произошел пожар в квартире 12-этажного дома на Алтуфьевском шоссе. Приехавшие спасатели вскрыли дверь квартиры на пятом этаже и обнаружили сильное задымление.

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Горели личные вещи и мебель на кухне на площади пяти квадратных метров. К 07:34 ликвидировали возгорание. Эвакуировали одного пострадавшего с тяжелом состоянии.

Ночью на севере Москвы горела кровля домов на улице Чернявского. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров, произошло обрушение. К утру возгорание полностью потушили, «360» показал видео с места пожара. Началась доследственная проверка по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности.