Происшествия 28 июня 2023, 18:50 Жителя Москвы оштрафовали за надписи в метро с дискредитацией армии Жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в метро с дискредитацией армии ru.freepik.com

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Жителя столицы обязали выплатить 60 тысяч рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие российскую армию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, москвич, проезжая в поезде метро по Сокольнической и Большой Кольцевой линиям, нанес на окна вагонов надписи, которые суд посчитал дискредитирующими Вооруженные силы России. Пассажиры, которые стали свидетелями правонарушения, сделали мужчине замечание, но тот их проигнорировал.

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Позже сотрудникам Центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене удалось задержать мужчину на Коломенской улице. Против 49-летнего жителя столицы составили два административных протокола. В результате Гагаринский и Зюзинский райсуды Москвы признали мужчину виновным и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому эпизоду.

Ранее музыканта Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.