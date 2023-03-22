Происшествия 22 марта 2023, 16:51 Жителя Мордовии будут судить за пьяную езду без прав

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В Мордовии будут судить местного жителя, лишенного водительских прав, который повторно попался на езде в нетрезвом виде. Об этом сообщила «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Первый раз мужчина попался пьяным за рулем в феврале. Его на полтора года лишили права водить машину и обязали заплатить штраф.

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Но уже в следующем месяце полицейские снова остановили этого же водителя. Он был за рулем в нетрезвом виде. Нарушитель хотел добраться на машине до друзей, которые жили в 25 километрах от него.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрит Спасский районный суд.

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