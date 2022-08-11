Жителя Магнитогорска обвинили в убийстве тещи, которое произошло 8 лет назад

В Магнитогорске пройдет суд над местным жителем, который обвиняется в убийстве 60-летней тещи, совершенном в 2014 году. Об этом написал сайт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу прокуроры.

По информации следствия, в тот день 35-летний мужчина просил денег у своей тещи, однако получил отказ. Обидевшись, обвиняемый ударил женщину, а затем схватил подушку и задушил ее.

Мужчина забрал ценные вещи из квартиры убитой и уехал в Челябинскую область. Затем он перебрался в Санкт-Петербург, где и был задержан полицией.

Во время допроса магнитогорец полностью признал свою вину.