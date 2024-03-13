Происшествия 13 марта 2024, 18:38 Жителя Ленобласти задержали за выращивание наркотиков

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который выращивал наркотики в деревне Ялгино Тихвинского района Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительным данным, задержанный организовал наркоплантацию внутри сараев. Во время обысков правоохранители обнаружили там семь свертков с запрещенными веществами.

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Отмечается, что плантацию мужчина оборудовал на земельном участке матери. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.