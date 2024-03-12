Происшествия 12 марта 2024, 17:04 Жителя Ленобласти задержали за организацию наркоплантации на участке

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Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Тихвина по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ленинградской области.

Согласно данным ведомства, безработный мужчина организовал на участке своей матери наркоплантацию. Правоохранители обнаружили семь пакетов с предполагаемыми запрещенными веществами, светодиодные лампы, весы, семена и удобрения.

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Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурант уже имеет судимость.