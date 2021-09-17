Жителя Ленобласти задержали по подозрению в разбое

В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего жителя Ленинградской области, которого заподозрили в разбойном нападении. Об этом сообщили «Невские новости».

Нападение произошло в минувшую среду на парковке около торгово-развлекательного комплекса «Гранд Каньон». По версии правоохранителей, подозреваемый на глазах у потерпевшего забрали с заднего сидения его машины около полумиллиона рублей, после чего скрылся на BMW. При задержании у мужчины не нашли похищенных денег.