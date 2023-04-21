Происшествия 21 апреля 2023, 18:03 Жителя Ленобласти задержали по подозрению в поджоге продуктового магазина

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Сотрудник Росгвардии задержал жителя Киришей в Ленобласти, которого подозревают в поджоге продуктового магазина. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 20 апреля, местный житель поджог мусорный бак, который находился рядом с крупным сетевым магазином продуктов. Пламя начало стремительно распространяться и перекинулось на здание супермаркета.

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Отмечается, что в результате возгорания повредилась постройка магазина и обгорела внешняя обшивка здания.