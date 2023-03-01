Происшествия 01 марта 2023, 13:51 Жителя Ленобласти приговорили к 14 годам тюрьмы за избиение знакомого до смерти

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В Волховском районе Ленобласти осудили 44-летнего жителя Сясьстроя. Об этом сообщили «Невские новости».

В сентябре прошлого года мужчина поссорился со знакомым и избил его. От множественных ударов руками и ногами потерпевший скончался.

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Суд вынес приговор по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть». Мужчину осудили на 14 лет колонии строгого режима.

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