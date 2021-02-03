facebook_pixel
    03 февраля 2021, 21:25

    Жителя Ленобласти обвинили в развращении школьницы

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге за помощью к правоохранителям обратился мужчина, который обвинил жителя Мурино в развращении своей дочери. Об этом сообщили «Невские новости».

    По словам горожанина, в начале января мужчина совершил развратные действия в отношении его 17-летней дочери. Сама девушка призналась, что знает подозреваемого, однако их знакомство близким назвать нельзя. Стражи правопорядка ищут мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.