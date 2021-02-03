Жителя Ленобласти обвинили в развращении школьницы

По словам горожанина, в начале января мужчина совершил развратные действия в отношении его 17-летней дочери. Сама девушка призналась, что знает подозреваемого, однако их знакомство близким назвать нельзя. Стражи правопорядка ищут мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.