03 февраля 2021, 21:25
Жителя Ленобласти обвинили в развращении школьницы
В Санкт-Петербурге за помощью к правоохранителям обратился мужчина, который обвинил жителя Мурино в развращении своей дочери. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам горожанина, в начале января мужчина совершил развратные действия в отношении его 17-летней дочери. Сама девушка призналась, что знает подозреваемого, однако их знакомство близким назвать нельзя. Стражи правопорядка ищут мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.