Происшествия 28 февраля 2023, 14:10 Жителя Ленобласти будут судить за убийство семилетней давности

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В Ленобласти будут судить местного жителя, которого обвиняют в убийстве приятеля, совершенном семь лет назад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Убийство произошло в Ломоносовском районе Ленобласти в 2016 году. Мужчины ехали вместе в машине и поссорились. Тогда, по версии следствия, один забил другого и положил тело в багажник. Потом он отъехал на 100 метров от места расправы, сбросил тело в канаву и скрылся.

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Уголовное дело по статье «Причинение тяжкие телесных повреждений, повлекшее смерть человека» направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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