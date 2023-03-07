Происшествия 07 марта 2023, 14:37 Жителя Ленобласти будут судить за попытку убийства малолетнего сына

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В Кудрово суда ждет мужчина, который пытался зарезать своего ребенка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

В октябре прошлого года пьяный мужчина не менее семи раз ударил ножом маленького сына. Он также звонил супруге и родственникам с угрозами и требованиями. Прибывшие на место полицейские спасли ребенка и задержали горе-отца.

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Мужчину обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетнего, совершенное с особой жестокостью. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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