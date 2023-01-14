Происшествия 14 января 2023, 12:34 Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка СК возбудил дело по факту убийства двухлетнего ребенка в Ленинградской области Пресс-служба Следственного комитета

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Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве его двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мужчина ранил ножом малыша, а затем себя, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

По версии следствия, отец зарезал ребенка, находясь дома в городе Кириши, затем ранил себя и позвонил в полицию. Обоих доставили в медучреждение. Там констатировали смерть малыша. Его отец находится в реанимации.

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Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Санкция по этой статье — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное заключение.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа: руководитель городского следственного отдела, сотрудники СК и полиции, следователи-криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства преступления и лица, причастные к нему. Расследование продолжается.