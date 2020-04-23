Жителя Ленинградской области осудили на 15 лет за насилие и убийство

По данным следствия, 31 октября 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия над женщиной, а затем нанес ножом множественные удары в шею и грудь. От полученных травм она скончалась на месте.

Виновника приговорили к 15 годам лишения свободы.