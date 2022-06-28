Жителя Кузбасса осудят за смерть 14-летней внучки в пожаре

Жителя Прокопьевска Кемеровской области будут судить за смерть его 14-летней внучки в пожаре. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

Ситуация произошла в марте 2022 года. Мужчина, имевший разрешение на подобные работы, самостоятельно поменял в своем частном доме устройства защитного отключения электричества. Он выбрал приборы неподходящей мощности, из-за чего ночью в доме произошел пожар. Спасатели потушили возгорание, однако в огне погибла 14-летняя внучка фигуранта дела.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.