25 апреля 2023, 13:17
Жителя Кузбасса обвинили в вооруженном нападении на подростка
Жителю Кузбасса предъявили обвинение в нападении с пистолетом на подростка. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Нападение произошло в январе этого года в одном из общественных мест Юрги. Мужчина взял травматический пистолет и выстрелил в 14-летнего подростка. Раненый мальчик убежал от нападавшего и попросил прохожих вызвать скорую помощь.
Реклама
В скором времени стрелявшего задержали. При обыске у него дома правоохранители нашли травматический пистолет.
Обвиняемому грозит до пяти лет.
Дети
Реклама
Реклама