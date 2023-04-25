Происшествия 25 апреля 2023, 13:17 Жителя Кузбасса обвинили в вооруженном нападении на подростка

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Жителю Кузбасса предъявили обвинение в нападении с пистолетом на подростка. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Нападение произошло в январе этого года в одном из общественных мест Юрги. Мужчина взял травматический пистолет и выстрелил в 14-летнего подростка. Раненый мальчик убежал от нападавшего и попросил прохожих вызвать скорую помощь.

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В скором времени стрелявшего задержали. При обыске у него дома правоохранители нашли травматический пистолет.

Обвиняемому грозит до пяти лет.