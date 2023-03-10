Происшествия 10 марта 2023, 19:14 Жителя Курской области задержали за кражу электроники в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который ударил продавца-консультанта магазина электроники и украл два дорогостоящих ноутбука. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

В полицию обратился 21-летний сотрудник и сообщил о краже товаров из магазина на Московском проспекте.

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По записям с камер видеонаблюдения правоохранителям удалось задержать вора, им оказался житель Курской области. Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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