22 марта 2024, 10:13
Жителя Курской области ранило при ночном обстреле ВСУ
Роман Старовойт: жителя поселка Теткино ранило при ночном обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины ночью обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Осколочное ранение получил местный житель», — указал губернатор.
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Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, добавил Старовойт.
Также при обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ повредило четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в одном из многоквартирных домов. Глава Курской области заверил, что местным жителям помогут в восстановлении имущества.
Днем ранее Теткино тоже подверглось обстрелу с украинской стороны. При атаке повредило линии электропередачи, часть поселка обесточило.
Также при одном из обстрелов в населенном пункте пострадала газовая труба. После атаки Старовойт сообщил, что аварийные бригады начнут ремонт, когда это станет безопасно.
ВСУ
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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