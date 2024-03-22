Происшествия 22 марта 2024, 10:13 Жителя Курской области ранило при ночном обстреле ВСУ Роман Старовойт: жителя поселка Теткино ранило при ночном обстреле ВСУ

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Вооруженные силы Украины ночью обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Осколочное ранение получил местный житель», — указал губернатор.

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Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, добавил Старовойт.

Также при обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ повредило четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в одном из многоквартирных домов. Глава Курской области заверил, что местным жителям помогут в восстановлении имущества.

Днем ранее Теткино тоже подверглось обстрелу с украинской стороны. При атаке повредило линии электропередачи, часть поселка обесточило.

Также при одном из обстрелов в населенном пункте пострадала газовая труба. После атаки Старовойт сообщил, что аварийные бригады начнут ремонт, когда это станет безопасно.