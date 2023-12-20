Происшествия 20 декабря 2023, 11:31 Жителя Курганской области отправили в колонию за систематические истязания дочери

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Суд в Курганской области вынес приговор жителю Мокроусовского района. Его признали виновным в систематических истязаниях 14-летней дочери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что мужчина применял жестокие методы воспитания девочки. Используя малозначительный повод, он бил подростка ремнем.

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Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на два года и три месяца в колонии общего режима. Также его обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда.