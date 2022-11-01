Жителя Курганской области осудили за интимную переписку с детьми | 360°

01 ноября 2022, 16:32
Жителя Курганской области осудили за интимную переписку с детьми
В Курганской области осудили 47-летнего жителя Кетовского муниципального округа за то, что он вел интимную переписку с несовершеннолетними. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на областное СУ СК РФ.
По данным следствия, в 2021 году мужчина через мессенджер и фейковую страницу вступил в переписку развратного характера с двумя детьми. О преступлении стало известно родителям, которые и обратились в полицию.
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Обвиняемому назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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Дети
Курганская область
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