Жителя Курганской области осудили за интимную переписку с детьми | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 16:32 Жителя Курганской области осудили за интимную переписку с детьми

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В Курганской области осудили 47-летнего жителя Кетовского муниципального округа за то, что он вел интимную переписку с несовершеннолетними. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на областное СУ СК РФ.

По данным следствия, в 2021 году мужчина через мессенджер и фейковую страницу вступил в переписку развратного характера с двумя детьми. О преступлении стало известно родителям, которые и обратились в полицию.

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Обвиняемому назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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