Происшествия 18 мая 2023, 17:20 Жителя Курганской области обязали выплатить соседям 2 млн за пожар в доме

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Жителя поселка Лебяжье Курганской области обязали выплатить соседям два миллиона рублей из-за того, что он стал виновником пожара. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные представителей прокуратуры Курганской области.

Пожар уничтожил двухквартирный дом. Собственником одной из квартир являлись двое малолетних детей 2011 года рождения.

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Причиной возгорания послужила ветхая электропроводка. С заявлением в суд обратился прокурор. Он потребовал возместить ущерб на общую сумму два миллиона рублей.