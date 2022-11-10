Происшествия 10 ноября 2022, 01:37 Жителя Кургана приговорили к условному сроку за поджог машины

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Житель Кургана сжег автомобиль, а также хранил у себя оружие и взрывчатку. Накануне суд приговорил злоумышленника к условному заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт местного суда.

По версии следователей, злоумышленник неоднократно нарушал закон. В феврале 2021 года он устроил поджог ВАЗ-21114, после чего покинул место происшествия. Зачем он это сделал до сих пор не ясно. Весной сотрудники полиции нагрянули к нему с обыском и обнаружили в квартире две винтовки, патроны и порох, которые злоумышленник хранил без разрешения.

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В результате мужчину приговорили к условному заключению сроком на два года и штрафу в размере 20 000 рублей. Суд учел во внимание состояние здоровья курганца.

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