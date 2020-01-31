Жителя Кургана осудили за заживо сожженную бабушку

В мае прошлого года в Курганской области после ссоры со старушкой подозреваемый облил женщину бензином из паяльной лампы и поджег. После он скрылся с места преступления. Потерпевшую доставили в больницу с 60% ожогов. Спасти ее не удалось.

Суд, на основании доказательств, вынес решение — 14 лет тюрьмы.