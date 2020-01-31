31 января 2020, 10:34
Жителя Кургана осудили за заживо сожженную бабушку
Мужчину, который заживо сжег женщину, лишили свободы на 14 лет. На ее дачном участке он поджег ее при помощи паяльной лампы. Об этом написало ИА Ura.ru.
В мае прошлого года в Курганской области после ссоры со старушкой подозреваемый облил женщину бензином из паяльной лампы и поджег. После он скрылся с места преступления. Потерпевшую доставили в больницу с 60% ожогов. Спасти ее не удалось.
Суд, на основании доказательств, вынес решение — 14 лет тюрьмы.